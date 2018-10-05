Большинство партий будут ждать результатов выборов Сейма в центре Риги

Партия "Согласие" с 19.30 организует "ночной штаб" в концертном зале "Спикери" на ул. Маскавас, 4.

Члены Новой консервативной партии примерно с 19.00 будут ожидать итогов выборов в гостинице "Radisson Blu Daugava" на ул. Кугю, 24.

"Новое Единство" будет следить за результатами подсчета голосов в бюро партии "Единство" на бульв. З. А. Мейеровица, 12-3 с 19.30.

Представители Национального объединеня "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ в 20.00 соберутся в гостинице "Radisson Park Inn" на ул. Крогус, 1.

Члены объединения "Для развития/За!" с 20.00 проведут вечер и ночь после выборов в баре "Vest" на ул. Стабу, 1.

Союз "зеленых" и крестьян примерно с 20.00 будет ждать итогов выборов в помещениях на 3-м этаже Министерства земледелия на пл. Републикас, 2.

Представители партии "KPV LV" примерно с 20.00 будут следить за ходом подсчета голосов в "Happy Art Studio" на 7-м этаже "Galleria Riga" на ул. Дзирнаву, 67.

Члены Латвийского объединения регионов после закрытия избирательных участков соберутся в ресторане "Otto Schwarz" в гостинице "Hotel Roma" на ул. Калькю, 28.

Партия "No sirds Latvijai" примерно с 20.00 будет следить за подсчетом голосов в баре "Maska" на ул. Кр. Барона, 104.

Выборы Сейма 13-го созыва пройдут в субботу, 6 октября, на 954 избирательных участках в Латвии и 121 участке в 45 зарубежных странах.