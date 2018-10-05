Вейонис: сохранение латышского языка - задача и обязанность не только госструктур

Сохранение латышского языка - задача и обязанность не только государственных структур, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая организованную Комиссией по госязыку международную конференцию "Язык и государство".
Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, Вейонис подчеркнул, что настоящее и будущее языка зависит от каждого человека. "Будем повседневно с гордостью использовать латышский язык, учить ему своих детей и внуков, побуждать осваивать его других", - сказал он.
Одна из целей латвийского государства - обеспечить существование и развитие латышского языка, отметил президент.
Вейонис поздравил Комиссию по госязыку с изданием сборника статей "Реформация и язык", отметив, что он позволит гораздо более широкому кругу интересующихся узнать о значении Реформации в развитии латышского языка.