ЕС намерен завершить переговоры по Brexit до ноября

С 17 по 18 ноября в Брюсселе пройдет специальный саммит, посвященный вопросу Brexit, на котором, кроме прочего, будут обсуждаться условия дальнейшего экономического сотрудничества между Великобританией и членами ЕС.

По словам Юнкера, вариант, при котором Великобритания прекратит членство в Европейском Союзе без соответствующего договора, имел бы "ужасные последствия". Между тем споры о стратегии Соединенного Королевства на переговорах с Брюсселем раскололи ряды британской Консервативной партии, которую возглавляет премьер-министр страны Тереза Мэй.

Отстаиваемый Мэй "план Чекерс", названный так по загородной резиденции британских премьеров в графстве Бакингемшир, где он был выработан в июле, предполагает фактическое сохранение всех действующих регулирующих норм ЕС. В данном случае Северная Ирландия останется частью внутреннего рынка ЕС.