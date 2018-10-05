ЕС намерен завершить переговоры по Brexit до ноября

Переговоры об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза могут быть завершены до начала ноября текущего года, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 5 октября, в Вене.
С 17 по 18 ноября в Брюсселе пройдет специальный саммит, посвященный вопросу Brexit, на котором, кроме прочего, будут обсуждаться условия дальнейшего экономического сотрудничества между Великобританией и членами ЕС.
По словам Юнкера, вариант, при котором Великобритания прекратит членство в Европейском Союзе без соответствующего договора, имел бы "ужасные последствия". Между тем споры о стратегии Соединенного Королевства на переговорах с Брюсселем раскололи ряды британской Консервативной партии, которую возглавляет премьер-министр страны Тереза Мэй.
Отстаиваемый Мэй "план Чекерс", названный так по загородной резиденции британских премьеров в графстве Бакингемшир, где он был выработан в июле, предполагает фактическое сохранение всех действующих регулирующих норм ЕС. В данном случае Северная Ирландия останется частью внутреннего рынка ЕС.
Противники этого, "мягкого", варианта Brexit, к которым относится в первую очередь бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр Мэй по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, настаивают на введении таможенного контроля на границе между Северной Ирландией, являющейся административной частью Великобритании, и Ирландией, сохраняющей членство в ЕС. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.