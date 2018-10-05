Россия оставит мир без какао

Издание сообщает, что в последние годы рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства. Сильнее всего его последствия ощущались в странах Африки, где этот продукт является важной статьей экспорта. В результате мировые цены на какао упали.

Однако во втором полугодии 2018-го тенденция сменилась на противоположную. Эксперты ожидают дефицит в размере около 50 тысяч тонн, и главной его причиной называют Россию, где в последнее время выросло потребление шоколада.

На каждого россиянина приходится 4,8 килограмма шоколада в год. Этот результат уступает только странам Западной Европы: в Швейцарии — 8,6 килограмма, в Австрии — восемь, в Чехии — 7,7, передает Lenta ru.