Пт, 5.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Россия оставит мир без какао

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пористый шоколад

ФОТО: Flickr/by LearningLark

Рост российского рынка шоколада может спровоцировать мировой дефицит какао, пишет Bloomberg. Объемы потребления в России уже превысили показатели многих регионов и уступают только Западной Европе.

Издание сообщает, что в последние годы рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства. Сильнее всего его последствия ощущались в странах Африки, где этот продукт является важной статьей экспорта. В результате мировые цены на какао упали.

Однако во втором полугодии 2018-го тенденция сменилась на противоположную. Эксперты ожидают дефицит в размере около 50 тысяч тонн, и главной его причиной называют Россию, где в последнее время выросло потребление шоколада.

На каждого россиянина приходится 4,8 килограмма шоколада в год. Этот результат уступает только странам Западной Европы: в Швейцарии — 8,6 килограмма, в Австрии — восемь, в Чехии — 7,7, передает Lenta ru.

4 октября швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut объявил о покупке российской компании «Инфорум», объяснив этот шаг именно растущим российским рынком шоколада.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ