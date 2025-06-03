Видео Что-то работает не так: декан университета о бизнес-модели airBaltic

Приеде отметил, что как экономист хотел бы видеть, каков вклад компании в экономику страны.

"Какие связанные предприятия, поставщики? Действительно ли это создает доступ предпринимателей к региону? Признаюсь, мне тоже симпатично, что я могу удобно путешествовать, есть прямые рейсы, их много, и не надо думать о пересадках. Это удобно. Но действительно ли удобство перевешивает издержки?" - добавил он.

Комментируя также аудит Государственного контроля, в котором, среди прочего, поднимается вопрос о жизнеспособности бизнес-модели, Приеде заметил:

"Я надеюсь, что это действительно вопрос - а не можем ли мы кое-что делать иначе".

"Мне кажется, что-то тут не совсем правильно. Это мое личное мнение - не как специалиста. Если мы покупаем флот, я покупаю билет, чтобы лететь на новом самолете, а в итоге лечу с Carpatair, то у меня возникает ощущение, что что-то работает неправильно. Что бизнес-модель такова: сдавать самолеты в аренду выгоднее, чем использовать их самим", - сказал Приеде.

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