Премьер: возможно, и новое правительство удастся сформировать правым партиям

Для более подробных комментариев нужно дождаться официальных итогов выборов, добавил он. Премьер напомнил, что традиционно инициативу формирования правительства берет на себя та из правых партий, которая получит наибольшую поддержку избирателей.

На выборах в 13-й Сейм больше всего голосов получили партии "Согласие", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков (экзитполов), которые проводили агентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиньша.

5%-ный барьер для прохождения в Сейм, вероятно, преодолели также Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".