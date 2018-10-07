Сегодня в 6.00 по латвийскому времени завершились выборы 13-го Сейма, и все избирательные участки за границей были закрыты.
Последними закрылись для голосования избирательные участки в США и Канаде.
По итогам обобщения голосов на 1049 из 1078 избирательных участков, лидерами остаются "Согласие", "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.
По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома.
Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.
На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).
С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.
Латвийское объединение регионов набрало 34 428 или 4,13% голосов, Русский союз Латвии - 26 907 или 3,23%.
Как сообщалось, по предварительным итогам выборов с 1012 избирательных участков из 1078, больше всего мандатов в новом Сейме по сравнению с нынешним, могут потерять "Новое Единство" и СЗК.
У "Нового Единства" может быть на 15, у СЗК - на 10 мандатов меньше.
"Согласие" может получить 24 мандата, НКП - 16, "KPV LV" - 15, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Для развития/За!" - по 13, свидетельствуют подсчеты агентства ЛЕТА.
СЗК в новом парламенте могут представлять 11 депутатов, "Новое Единство" - восемь.
В начале полномочий 12-го Сейма у "Согласия" было 24 мандата, у "Единства" - 23, у СЗК - 21, у ВЛ-ТБ/ДННЛ - 17, у Латвийского объединения регионов - восемь, у партии "No sirds Latvijai" - семь. В период работы 12-го Сейма 13 депутатов вышли из фракций.