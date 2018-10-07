Последними закрылись для голосования избирательные участки в США и Канаде.

По итогам обобщения голосов на 1049 из 1078 избирательных участков, лидерами остаются "Согласие", "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома.

Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

Латвийское объединение регионов набрало 34 428 или 4,13% голосов, Русский союз Латвии - 26 907 или 3,23%.

Как сообщалось, по предварительным итогам выборов с 1012 избирательных участков из 1078, больше всего мандатов в новом Сейме по сравнению с нынешним, могут потерять "Новое Единство" и СЗК.

У "Нового Единства" может быть на 15, у СЗК - на 10 мандатов меньше.

"Согласие" может получить 24 мандата, НКП - 16, "KPV LV" - 15, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Для развития/За!" - по 13, свидетельствуют подсчеты агентства ЛЕТА.

СЗК в новом парламенте могут представлять 11 депутатов, "Новое Единство" - восемь.