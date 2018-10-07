Вейонис: учителя своим трудом формируют основанное на знаниях общество

"Спасибо каждому из вас за труд, который вы каждый день вкладываете в содействие личностному росту школьников, давая им все новые знания и мотивируя достигать все новые цели! Я желаю учителям и самим сохранять любознательность и увлеченность, которые будут примером для молодежи", - сказал Вейонис.