Вейонис: учителя своим трудом формируют основанное на знаниях общество

Учителя вносят вклад в формирование основанного на знаниях общества, тем самым укрепляя государство, отметил президент Латвии Раймонд Вейонис, поздравляя педагогов с Днем учителя.
Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, в своем поздравлении Вейонис подчеркнул, что главной задачей образования в современном переменчивом мире является не только давать знания, но и развивать навыки и формировать личность. И это большой вызов для учителей - подготовить детей и молодежь в неизвестным и непредвиденным обстоятельствам будущего, отметил он.
"Спасибо каждому из вас за труд, который вы каждый день вкладываете в содействие личностному росту школьников, давая им все новые знания и мотивируя достигать все новые цели! Я желаю учителям и самим сохранять любознательность и увлеченность, которые будут примером для молодежи", - сказал Вейонис.
"В год столетия нашего государства желаю вам удовлетворения проделанной работой и сил и терпения, чтобы ставить новые цели и достигать их!" - пожелал президент учителям.