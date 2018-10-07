Больше всего "плюсов" избиратели поставили Домбровскому и Кайминьшу

На выборах 13-го Сейма больше всего "плюсов" в избирательных бюллетенях избиратели поставили Вячеславу Домбровскому ("Согласие") и Артусу Кайминьшу (KPV LV), а больше всего раз вычеркнули Дзинтарса Расначса ((ВЛ-ТБ/ДННЛ), Юту Стрике (НКП) и Андриса Кивичса (KPV LV), свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома.
Имя Домбровского в бюллетенях 34 тыс. раз было отмечено "плюсами" и более 1300 раз вычеркнуто. Имя Расначса было вычеркнуто более 5300 раз, но получило также около 3300 "плюсов".
Из кандидатов национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) больше всего "плюсов" - около 14 500 - набрал Райвис Дзинтарс.
Больше всего вычеркиваний в списках "Согласия" получил Янис Урбанович - около 2500, но "плюсами" избиратели отметили его больше - около 19 тыс. раз.
Из кандидатов "KPV LV" больше всего "плюсов" было поставлено Кайминьшу - примерно 21 тыс., около 1200 раз его имя было вычеркнуто. Кивичс был около 4000 раз вычеркнут из списков и примерно 5000 раз отмечен "плюсами".
В списках Новой консервативной партии (НКП) около 20 тыс. "плюсов" получил Янис Борданс, почти тысячу раз он был вычеркнут из списка, а больше всего вычеркиваний было у Юты Стрике - около 5300, "плюсами" ее отметили примерно 13 тыс. избирателей.
Из кандидатов "Для развития/За!" больше всего "плюсов" получил Даниэль Павлютс - около 15 тыс. Примерно 1500 раз он был вычеркнут из списка. А больше всего вычеркиваний было у Даце Рукшане-Щипчински - около 3500, набравшей также примерно 4000 "плюсов".
В списках Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) больше всего "плюсов" - около 11 тыс. - избиратели поставили Марису Кучинскису, чье имя было вычеркнуто в бюллетенях примерно 1600 раз. Больше всего избиратели вычеркнули Валдиса Калнозолса - около 3000 раз.
Среди кандидатов "Нового Единства" "плюсами" избиратели больше всего отметили Эдгара Ринкевича - почти 10 тыс. раз, а вычеркнули - Олафа Пулкса - около 2000 раз.