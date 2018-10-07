В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы

Избиратели будут голосовать за президиум, который в Боснии и Герцеговине представлен тремя лицами, президента Республики Сербской, членов двух палат парламента, а также местные органы власти.

Страна состоит из сербского регионального правительства и центрального мусульманско-хорватского правительства.

Как отмечает агентство, эта кампания была отмечена противоречивой риторикой и утверждениями о нарушениях, которые подогревали напряжение.

Главной интригой кампании является то, кто войдет в новый состав президиума.

На должность представителя в президиуме в этом году претендуют 15 кандидатов. Президент Республики Сербской, пророссийский политик Милорад Додик, который выступает за отделение сербской части от остальной Боснии, баллотируется от Союза независимых социал-демократов на пост члена президиума от сербов. Его конкурентом является действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии Союз за перемены Младен Иванич, который характеризуется умеренными взглядами.

Хорватский кандидат Драган Чович выступает за Боснию как мультиэтнический союз, а также хочет создания отдельного хорватского правительства, что может привести к еще большей фрагментации страны.

Либеральные силы, выступающие за гражданское общество, свободное от этнических конфликтов, на выборах практически не представлены.