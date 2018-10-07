- Как скоро у нас может появиться правительство и каковы перспективы формирования коалиции? Главные трудности в переговорах возможны в чем?

- В настоящий момент кажется, что сформировать правительство будет непросто. И главный трудностей и неясностей может стать KPV LV.

Думаю, что все остальные партии побоятся оставить в оппозиции KPV LV вместе с «Согласием»... В то же время, я полагаю, что

в самой KPV LV пока что еще не поняли, хотят ли они работать, как одна из партий коалиции, или же... будут целенаправленно добиваться внеочередных выборов, рассчитывая, что их популярность тогда еще более возрастет.

Если реализуется второй сценарий и правительство будет утверждено без KPV LV и «Согласия», то работать ему придется в очень непростых и неприятных условиях.

К тому же еще неизвестно, как удастся сработаться в правительстве партиям, которые войдут в коалицию и его сформируют.

Учитывать придется и рекомендации Сейма и тот факт, что в Сейм избраны очень амбициозные политики с ярко выраженными личностными особенностями характера.

Можно предположить, что правительства у нас будет не очень скоро.

Филипп Раевский:

- Если говорить о низкой активности избирателей, то я думаю, что столь большой выбор, который был дан избирателям, многих смутил.

Люди оказались не готовы к тому, чтобы посвятить много времени, разбираясь, за кого же им голосовать. Соответственно, многие решили просто не ходить выборы, чем прийти и проголосовать на дурака.

Думаю, что именно большой выбор оказал в этом году влияние на высокий процент участвовавших в выборах избирателей.

- В одной из телевизионных дискуссий, в которой и Вы участвовали, высказывалось мнение, что избирателей просто физически нет в стране, что, уехав на заработки, они дистанцируются и не голосуют - ни здесь, ни там.

- Нет, я так не думаю.

- А как прокомментируете провизорские результаты выборов в 13 Сейм?

- Думаю, что задача сформировать новое правительство станет определенным вызовом.



Судя по провизорским результатам, по тому как распределятся депутатские мандаты между партиями, есть все предпосылки к тому, чтобы сформировать правительство на основе коалиции из четырех партий.

Для коалиции хватит мандатов Новой консервативной партии, KPV LV, Национального объединения и «Развитие/ "За!» . Большого резерва нет, но и этого будет, как будто бы, достаточно.

Ну, а насколько эти партии сумеют договориться, это мы скоро увидим. Договорной процесс не будет легким, особенно если учесть, что и KPV LV, и Новая консервативная партия, вели себя в предвыборное время достаточно громко и достаточно агрессивно, и это осложнит их сотрудничество в поиске компромиссов.

- Вопрос о маленьких партиях, тех, кто не вошел в Сейм, но преодолел 2-процентный барьер и вправе рассчитывать на финансирование. Как Вы думаете, у кого из них есть потенциал роста?

- Очень интересная ситуация с Латвийским объединением регионов. Хоть они и не попали в Сейм, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, но они достаточно широко представлены в регионах.

Так что я думаю, что они не струсят, забросив оружие в кусты, они еще вернутся, будут пытаться конкурировать на выборах за места в следующем Сейме.

Что кассется «Прогрессивных», то тут интересно, что их идеи нашли столь широкую поддержку, у них оказалось много последователей. Так что поддержка за счет государственного финансирования даст возможность поработать четыре года и, может быть, что-то из этого и вылупится...

Ну, а Русский союз - и есть Русский союз... С одной стороны идея, с которой они пошли на выборы, стара как мир. Но со временем все успокаивается, острота проблемы идет на убыль, и значение идеи, на которую они сделали ставку, уже не так огромно, как им бы этого хотелось.

- Лично для Вас что было главным сюрпризом на этих выборах?

- В известной мере меня удивили очень близкие результаты правых партий - четыре партии получают от 13 до 16 мандатов. Это очень близкий результат!.. Они будто бы выстроились на одной линии… И меня поразило, насколько одинаково избиратели оценивают их всех.