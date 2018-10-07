О чем свидетельствует рекордно низкая активность избирателей? Как политологи оценивают предварительные результаты выборов в 13-й Сейм? Что удивило в ходе нынешних выборов? И каковы перспективы новой коалиции?
Накануне выборов специально для русского TVNET ход предвыборной компании уже комментировали авторитетные политологи Ивета Кажока и Филипп Раевский.
Мы вновь связались с нашими собеседниками, попросив их по телефону объяснить низкую активность избирателей на выборах в Сейм и оценить провизорские результаты голосования. А также дать свой прогноз того, как пойдет формирование правительства.
Ивета Кажока:
- Чем вызвана столь низкая активность избирателей? В настоящий момент у меня исчерпывающего объяснения нет. Но активность избирателей упала в разных сегментах - как среди избирателей, говорящих по-латышских, так и среди говорящих по русски.
Кроме того, активность оказалась низкой и там, где партиями были сильные кандидаты - как, например, в Риге, - и там, где кандидаты были достаточно слабыми, как, например, в Латгалии. А в тех избирательных округах, где кандидаты ничем особенно не выделялись, активность избирателя порой оказывалась достаточно высока...
Честно говоря, ясности у меня в этом вопросе сейчас нет. И потому сразу после выборов мы готовимся провести опрос: почему люди не пришли на выборы и в какой момент они приняли решение не участвовать?
Такой опрос мы проведем совместно с SKDS и в ноябре, думаю, мы уже сможем публично представить результаты нашего исследования.
Пока же очевидного ответа на этот вопрос я не вижу. Рассматривая низкую активность избирателя в этническом разрезе или же в разрезе избирательных округов объяснить ее нельзя. Как нельзя объяснить это возросшей конкуренцией или чем-то еще. Будем искать ответ.
- Результаты выборов такие, какие они есть. Как Вы считаете, о чем они свидетельствуют?
- Результаты выборов ясно показывают, что люди проголосовали за перемены. Очень низкие результаты при подсчете голосов оказались у правящей коалиции.
Много сюрпризов связаны с тем, что результат оказался голосования иной, чем это прогнозировали опросы перед выборами. Главный сюрприз: очень низкий результат Союза "зеленых" и крестьян.
Не показывали предвыборные опросы и рейтинги, насколько близко некоторые партии смогут подойти к преодолению 5-процентного барьера. И хоть они его и не преодолели, но результат многих на выборах оказался лучше, чем предполагалось.
У Латвийского объединения регионов, Русского союза Латвии и у «Прогрессивные» результат по итогам голосования оказался лучше, чем можно было предположить.
Таким образом, Сейм будет очень фрагментирован, и по составу он тоже будет сильно отличается от предыдущего. Кроме того, три партии с большим потенциалом оказались за 5-процентным барьером.
- Как Вы считаете, госфинансирование, которое теперь положено этим партиям, как набравшим более 2 процентов голосов на выборах, поможет им подрасти к следующим выборам?
- Госфинансирование для таких партий совершенно ничтожно. И им, разумеется, не хватит госфинансирования, чтобы вести какую-то мощную компанию.
Но узнаваемость, приобретенная в ходе выборов им, конечно же, поможет в будущем. В первую очередь это касается Русского союза и «Прогрессивных».
И особенно в том случае, если в следующем году нас будут ждать внеочередные выборы в Сейм. Если это случится, то бороться за попадание в Сейм смогут уже не семь, а целых десять партий.
- Как скоро у нас может появиться правительство и каковы перспективы формирования коалиции? Главные трудности в переговорах возможны в чем?
- В настоящий момент кажется, что сформировать правительство будет непросто. И главный трудностей и неясностей может стать KPV LV.
Думаю, что все остальные партии побоятся оставить в оппозиции KPV LV вместе с «Согласием»... В то же время, я полагаю, что
в самой KPV LV пока что еще не поняли, хотят ли они работать, как одна из партий коалиции, или же... будут целенаправленно добиваться внеочередных выборов, рассчитывая, что их популярность тогда еще более возрастет.
Если реализуется второй сценарий и правительство будет утверждено без KPV LV и «Согласия», то работать ему придется в очень непростых и неприятных условиях.
К тому же еще неизвестно, как удастся сработаться в правительстве партиям, которые войдут в коалицию и его сформируют.
Учитывать придется и рекомендации Сейма и тот факт, что в Сейм избраны очень амбициозные политики с ярко выраженными личностными особенностями характера.
Можно предположить, что правительства у нас будет не очень скоро.
Филипп Раевский:
- Если говорить о низкой активности избирателей, то я думаю, что столь большой выбор, который был дан избирателям, многих смутил.
Люди оказались не готовы к тому, чтобы посвятить много времени, разбираясь, за кого же им голосовать. Соответственно, многие решили просто не ходить выборы, чем прийти и проголосовать на дурака.
Думаю, что именно большой выбор оказал в этом году влияние на высокий процент участвовавших в выборах избирателей.
- В одной из телевизионных дискуссий, в которой и Вы участвовали, высказывалось мнение, что избирателей просто физически нет в стране, что, уехав на заработки, они дистанцируются и не голосуют - ни здесь, ни там.
- Нет, я так не думаю.
- А как прокомментируете провизорские результаты выборов в 13 Сейм?
- Думаю, что задача сформировать новое правительство станет определенным вызовом.
Судя по провизорским результатам, по тому как распределятся депутатские мандаты между партиями, есть все предпосылки к тому, чтобы сформировать правительство на основе коалиции из четырех партий.
Для коалиции хватит мандатов Новой консервативной партии, KPV LV, Национального объединения и «Развитие/ "За!» . Большого резерва нет, но и этого будет, как будто бы, достаточно.
Ну, а насколько эти партии сумеют договориться, это мы скоро увидим. Договорной процесс не будет легким, особенно если учесть, что и KPV LV, и Новая консервативная партия, вели себя в предвыборное время достаточно громко и достаточно агрессивно, и это осложнит их сотрудничество в поиске компромиссов.
- Вопрос о маленьких партиях, тех, кто не вошел в Сейм, но преодолел 2-процентный барьер и вправе рассчитывать на финансирование. Как Вы думаете, у кого из них есть потенциал роста?
- Очень интересная ситуация с Латвийским объединением регионов. Хоть они и не попали в Сейм, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, но они достаточно широко представлены в регионах.
Так что я думаю, что они не струсят, забросив оружие в кусты, они еще вернутся, будут пытаться конкурировать на выборах за места в следующем Сейме.
Что кассется «Прогрессивных», то тут интересно, что их идеи нашли столь широкую поддержку, у них оказалось много последователей. Так что поддержка за счет государственного финансирования даст возможность поработать четыре года и, может быть, что-то из этого и вылупится...
Ну, а Русский союз - и есть Русский союз... С одной стороны идея, с которой они пошли на выборы, стара как мир. Но со временем все успокаивается, острота проблемы идет на убыль, и значение идеи, на которую они сделали ставку, уже не так огромно, как им бы этого хотелось.
- Лично для Вас что было главным сюрпризом на этих выборах?
- В известной мере меня удивили очень близкие результаты правых партий - четыре партии получают от 13 до 16 мандатов. Это очень близкий результат!.. Они будто бы выстроились на одной линии… И меня поразило, насколько одинаково избиратели оценивают их всех.
- Спасибо.