Вс, 7.10.2018
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В Великобритании и Ирландии за "KPV LV" проголосовали 53,53% избирателей

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ФОТО: LETA

В Великобритании и Ирландии 53,53% латвийских граждан на выборах Сейма проголосовали за партию "KPV LV".

По данным Центризбиркома по четырем избирательным участкам в Ирландии, за "KPV LV" отдали свой голос 55,78%, по 19 избирательным участкам в Великобритании - 53,12% избирателей.

"KPV LV" занимает первое место по итогам голосования на всех избирательных участках в Великобритании и Ирландии. Далее по числу полученных голосов на разных участках следуют Новая консервативная партия и "Для развития/За!" или "Согласие".

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