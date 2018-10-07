В Великобритании и Ирландии за "KPV LV" проголосовали 53,53% избирателей
7 октября 2018, 18:54
В Великобритании и Ирландии 53,53% латвийских граждан на выборах Сейма проголосовали за партию "KPV LV".
По данным Центризбиркома по четырем избирательным участкам в Ирландии, за "KPV LV" отдали свой голос 55,78%, по 19 избирательным участкам в Великобритании - 53,12% избирателей.
"KPV LV" занимает первое место по итогам голосования на всех избирательных участках в Великобритании и Ирландии. Далее по числу полученных голосов на разных участках следуют Новая консервативная партия и "Для развития/За!" или "Согласие".