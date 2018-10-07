В Болгарии убили журналистку

За несколько метров от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку был припаркован ее автомобиль. Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.

Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.