Выборы: Госполиция начала 17 дел о нарушениях в связи с агитацией

В день выборов Госполиция начала 17 административных делопроизводств о нарушениях в связи с агитацией во время выборов, сообщила агентству ЛETA представитель Госполиции Симона Гравите.
Полиция получила 47 таких вызовов, но в большинстве случаев информация о нарушениях не подтвердилась. Начат также один уголовный процесс о хулиганстве.
Полиция безопасности (ПБ) до 19.00 в субботу получила около 70 сигналов о возможном противоправном воздействии на избирателей и других возможных нарушениях в связи с выборами, сообщили агентству ЛETA в ПБ.
Большинство сигналов проверено, и информация о возможных нарушениях не подтвердилась.
В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией агентству ЛETA тоже сообщили, что в субботу была получена информация о возможных нарушениях предвыборной агитации и процесса выборов. Эта информация передана Госполиции и ПБ.