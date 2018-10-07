Выборы: Госполиция начала 17 дел о нарушениях в связи с агитацией

Полиция получила 47 таких вызовов, но в большинстве случаев информация о нарушениях не подтвердилась. Начат также один уголовный процесс о хулиганстве.

Полиция безопасности (ПБ) до 19.00 в субботу получила около 70 сигналов о возможном противоправном воздействии на избирателей и других возможных нарушениях в связи с выборами, сообщили агентству ЛETA в ПБ.

Большинство сигналов проверено, и информация о возможных нарушениях не подтвердилась.