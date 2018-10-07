В новом Сейме будет работать рекордное число женщин

В 13 Сейме будут работать 31 женщина и 69 мужчин.

Со времен возобновления независимости больше всего женщин было избрано в Сейм 11-го созыва, когда депутатами стала 21представительница прекрасного пола. Меньше всего женщин работало в 6-м Сейме - восемь.