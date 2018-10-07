Вс, 7.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В новом Сейме будет работать рекордное число женщин

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Регина Лочмеле-Лунева

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в состав 13-го Сейма избрано рекордно высокое число женщин.

В 13 Сейме будут работать 31 женщина и 69 мужчин.

Со времен возобновления независимости больше всего женщин было избрано в  Сейм 11-го созыва, когда депутатами стала 21представительница прекрасного пола. Меньше всего женщин работало в 6-м Сейме - восемь.

Средний возраст депутатов, избранных в 13 Сейм - 47,3 лет. Самому младшему слуге народа - 26 лет, а самому старшему - 77 лет.

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