В новом Сейме будет работать рекордное число женщин
7 октября 2018, 20:47
Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в состав 13-го Сейма избрано рекордно высокое число женщин.
В 13 Сейме будут работать 31 женщина и 69 мужчин.
Со времен возобновления независимости больше всего женщин было избрано в Сейм 11-го созыва, когда депутатами стала 21представительница прекрасного пола. Меньше всего женщин работало в 6-м Сейме - восемь.
Средний возраст депутатов, избранных в 13 Сейм - 47,3 лет. Самому младшему слуге народа - 26 лет, а самому старшему - 77 лет.