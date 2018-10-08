Партии начинают консультации о сотрудничестве после выборов Сейма

Избранные в новый парламент партии сегодня начнут консультации о сотрудничестве после выборов.
Вначале в партиях пройдут совещания, на которых будут обсуждаться итоги выборов, затем они начнут переговоры о формировании правительства с другими политическими силами. О готовности взять на себя инициативу переговоров о формировании правительства заявили "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), набравшие больше всего голосов среди правоцентристских партий.
Сегодня также состоится заседание партий нынешней коалиции.
Неофициально политики заявили агентству ЛЕТА, что из шести партий, которые прошли в парламент и могут участвовать в формировании правительства, могут сложиться различные варианты коалиции.
В настоящее время к переговорам о формировании правительства не планируется привлекать победившее на выборах "Согласие". Таким образом, в переговорах могут участвовать НКП, "KPV LV", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".
Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".
"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и НКП - по 16, "Для развития/За!" и ВЛ-ТБ/ДННЛ - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.