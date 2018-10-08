Рейзниеце-Озола признала поражение на выборах

Она признала, что на выборах 13-го Сейма партии правящей коалиции - Союз "зеленых" и крестьян, "Единство" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДНН - можно считать проигравшими, однако в целом, если оценивать итоги выборов, победившей нельзя считать ни одну партию.

"Если использовать спортивную терминологию, то получилась ничья, что означает тяжелые переговоры о формировании правительства", - добавила министр.

Она также отметила, что нынешнее правительство знает, как трудно продвигать реформы, как много государство может позволить себе тратить и т. п., и как внимательно надо относиться к данным предвыборным обещаниям о повышении зарплат и пенсий.

"Нынешнее правительство, например, сделало намного больше предыдущих в упорядочении сферы юстиции. Тем не менее, следует считаться и с критикой проделанной работы. Возможно, надо было больше коммуницировать с обществом, чтобы оно оценило сделанное правительством", - сказала Рейзниеце-Озола.

Следующему министру финансов предстоит обеспечить сбалансированный госбюджет, продолжать борьбу с теневой экономикой, в ближайшие годы сделать Службу госдоходов самой современной налоговой службой в странах Балтии, отметила она.

Также новому министру финансов надо будет активно участвовать в дискуссиях о многолетнем бюджете ЕС после 2020 года, а также ответственно проводить фискальную политику.

Следующему правительству предстоит принять госбюджет 2019 года, и его принятие могут задержать переговоры о формировании правительства, добавила она.

Как сообщалось, избранные в новый парламент партии сегодня начнут консультации о сотрудничестве после выборов.

Вначале в партиях пройдут совещания, на которых будут обсуждаться итоги выборов, затем они начнут переговоры о формировании правительства с другими политическими силами. О готовности взять на себя инициативу переговоров о формировании правительства заявили "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), набравшие больше всего голосов среди правоцентристских партий.

В настоящее время к переговорам о формировании правительства не планируется привлекать победившее на выборах "Согласие". Таким образом, в переговорах могут участвовать НКП, "KPV LV", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".