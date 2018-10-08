"Новое Единство" назвало приоритеты нового правительства

Сегодня представители "Нового Единства" обсудили результаты выборов Сейма и предстоящие переговоры о формировании правительства. После совещания председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш сказал журналистам, что партийное объединение готово обсудить предстоящие задачи со всеми избранными в парламент партиями, кроме "Согласия".

Инициатива на переговорах о формировании правительства должна исходить от партий, получивших по итогам выборов наибольшее после "Согласия" количество депутатских мандатов, считает он. На вопрос, с кем "Новое Единство" хочет говорить приоритетно - с Новой консервативной партией или с "KPLV LV", Кариньш ответил, что необходимо выслушать обе партии.

Он считает, что процесс формирования правительства будет сложным, но предложенные правительством задачи должны быть выполнимыми.

Как сообщалось, избранные в новый парламент партии сегодня начнут консультации о сотрудничестве после выборов.

Вначале в партиях пройдут совещания, на которых будут обсуждаться итоги выборов, затем они начнут переговоры о формировании правительства с другими политическими силами. О готовности взять на себя инициативу переговоров о формировании правительства заявили "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), набравшие больше всего голосов среди правоцентристских партий.

В настоящее время к переговорам о формировании правительства не планируется привлекать победившее на выборах "Согласие". Таким образом, в переговорах могут участвовать НКП, "KPV LV", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".