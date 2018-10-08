ПБ получила 84 сигнала о возможных нарушениях в ходе выборов

ПБ получила также одно заявление о возможном связанном с выборами нарушении.

Полученные ранее сигналы о возможных случаях противоправного воздействия на избирателей проверены, и информация о них не подтвердилась. Завершилась также проверка нескольких сигналов о возможных нарушениях в ходе выборов, признаки преступного деяния не выявлены. О возможных недочетах были проинформированы соответствующие избирательные комиссии и Центральная избирательная комиссия.

Благодаря бдительности жителей и активности ПБ, проводившей превентивные проверки, были предотвращены отдельные возможные недочеты в проведении выборов. Проверка отдельных случаев продолжается.

Во время прошедших в минувшую субботу выборов в отличие от предыдущих выборов было получено больше информации о возможных нарушениях в ходе голосования. Получено 28 сигналов о возможном подкупе избирателей, два сигнала о возможной фальсификации результатов выборов и 54 сигнала о возможных нарушениях в проведении выборов.