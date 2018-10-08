Нацобъединение сформулировало три вопроса к потенциальным партнерам

В начале переговоров о формировании правительства национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) обратит особое внимание на вопросы поддержки семей и перевода образования на государственный язык, сказал агентству ЛЕТА лидер партии Райвис Дзинтарс.
Сегодня на заседании правления ВЛ-ТБ/ДННЛ обсудило итоги выборов и формирование нового правительства. ВЛ-ТБ/ДННЛ готово говорить со всеми избранными в Сейм партиями, кроме "Согласия".
Сформулированы первые три вопроса, по которым партия хотела бы слышать мнение потенциальных партнеров - расширение мер по поддержке семей с детьми и другие вопросы демографии, продолжение перевода образования на государственный язык в детских садах и школах. Кроме того, ВЛ-ТБ/ДННЛ хотело бы выяснить отношение партий к ввозу рабочей силы, который, по мнению нацобъединения, противоречит интересам граждан Латвии.
Дзинтарс добавил, что сейчас было бы неправильно создавать какие-то межпартийные блоки, а организовать переговоры о формировании правительства должны партии, набравшие больше всего голосов - Новая консервативная партия и "KPV LV".