Нацобъединение сформулировало три вопроса к потенциальным партнерам

Сегодня на заседании правления ВЛ-ТБ/ДННЛ обсудило итоги выборов и формирование нового правительства. ВЛ-ТБ/ДННЛ готово говорить со всеми избранными в Сейм партиями, кроме "Согласия".

Сформулированы первые три вопроса, по которым партия хотела бы слышать мнение потенциальных партнеров - расширение мер по поддержке семей с детьми и другие вопросы демографии, продолжение перевода образования на государственный язык в детских садах и школах. Кроме того, ВЛ-ТБ/ДННЛ хотело бы выяснить отношение партий к ввозу рабочей силы, который, по мнению нацобъединения, противоречит интересам граждан Латвии.