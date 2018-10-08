Борданс: НКП готова стать краеугольным камнем в создании нового правительства
8 октября 2018, 15:15
Новая консервативная партия (НКП) готова стать краеугольным камнем в создании нового правительства и его работе, заявил журналистам лидер НКП Янис Борданс.
Он подчеркнул, что сейчас говорить надо о делах и возможных моделях коалиции, а не о должностях. Борданс не дал прямого ответа на вопрос, готова ли НКП работать в правительстве, где должность премьера занимает представитель другой партии.
На вопрос, подразумевает ли "краеугольный камень" и должность премьера, Бондарс ответил, что возможны оба варианта, потому что важна позиция потенциальных партнеров.
Борданс подчеркнул, что очень важны стабильность и долгосрочность правительства. Среди приоритетов НКП - сохранение нынешнего внешнеполитического курса, безопасность и юридические вопросы.