Пн, 8.10.2018
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Борданс: НКП готова стать краеугольным камнем в создании нового правительства

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ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Новая консервативная партия (НКП) готова стать краеугольным камнем в создании нового правительства и его работе, заявил журналистам лидер НКП Янис Борданс.

Он подчеркнул, что сейчас говорить надо о делах и возможных моделях коалиции, а не о должностях. Борданс не дал прямого ответа на вопрос, готова ли НКП работать в правительстве, где должность премьера занимает представитель другой партии.

На вопрос, подразумевает ли "краеугольный камень" и должность премьера, Бондарс ответил, что возможны оба варианта, потому что важна позиция потенциальных партнеров.

Борданс подчеркнул, что очень важны стабильность и долгосрочность правительства. Среди приоритетов НКП - сохранение нынешнего внешнеполитического курса, безопасность и юридические вопросы.

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