Правление СЗК сказало, от кого ждет инициативу в формировании правительства

Правление "зеленых" и крестьян (СЗК) не изменило позиции партии о том, что инициатива в формировании правительства должна исходить от одной из центристских, или так называемых латышских партий, набравших самое большое количество мандатов, - "KPV LV" или Новой консервативной партии (НКП), сказал агентству ЛЕТА председатель правления СЗК Арманд Краузе.
Он считает, что две эти партии должны между собой решить, которая из них возьмет на себя инициативу. Победителя на выборах нет, потому что таким может быть партия, получившая по крайней мере 30 мандатов, сказал Краузе. По его словам, СЗК открыт для переговоров со всеми центристскими или правоцентристскими латышскими партиями.
По его мнению, новое правительство должно работать над проблемами, на которые указало общество - образование, здравоохранение, борьба с коррупцией и налоги. Также важна борьба за бюджет ЕС.
Встреча НКП с СЗК и другими партиями действующей коалиции намечена в среду.