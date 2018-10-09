Вт, 9.10.2018
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Партии начнут переговоры о формировании нового правительства

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня партии официально начнут переговоры о формировании нового правительства.

Новая консервативная партия (НКП) в 11.30 встретится в своем офисе с "KPV LV", в 14 - с объединением "Для развития/За!".

В среду НКП планирует переговоры с "Новым Единством", национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Союзом "зеленых" и крестьян.

"KPV LV" также планирует переговоры с партиями, но не конкретизирует, на какие дни и часы они назначены.

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