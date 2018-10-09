Партии начнут переговоры о формировании нового правительства
9 октября 2018, 7:42
Сегодня партии официально начнут переговоры о формировании нового правительства.
Новая консервативная партия (НКП) в 11.30 встретится в своем офисе с "KPV LV", в 14 - с объединением "Для развития/За!".
В среду НКП планирует переговоры с "Новым Единством", национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Союзом "зеленых" и крестьян.
"KPV LV" также планирует переговоры с партиями, но не конкретизирует, на какие дни и часы они назначены.