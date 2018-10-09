СМИ: Штабу Трампа предлагали уловки для победы

По информации издания, Гейтс запросил у фирмы Psy-Group план по манипулированию онлайн-аудиторией для победы Трампа на праймериз республиканцев и на президентских выборах.

Отмечается, что фирма предложила создать множество фальшивых аккаунтов в социальных сетях, чтобы вредить соперникам кандидата в президенты.

Также израильские эксперты предлагали штабу Трампа тайно собирать информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

При этом издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, воспользовались ли этимим предложениями в предвыборном штабе американского лидера.

Напомним, в апреле в Конгрессе США рассекретили часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента.

В документе утверждается, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по воздействию на президентскую гонку в США в 2016 году с целью дискредитации соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижению ее шансов на победу.