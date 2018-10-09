МВФ снизил прогнозы роста экономики Латвии на текущий и следующий годы

В новейшем обзоре перспектив мировой экономики МВФ ("World Economic Outlook"), который опубликован во вторник, прогнозируется, что рост латвийской экономики в этом году составит 3,7%, в следующем году - 3,3%.

В апреле МВФ для Латвии прогнозировал рост ВВП в этом году в размере 4%, а в следующем - 3,5%.

Инфляция в Латвии в этом и будущем году прогнозируется соответственно в размере 2,7% и 2,4%. Уровень безработицы сократится до 7,9% в текущем году и до 7,8% в следующем году по сравнению с 8,7% в прошлом году. Дефицит счета текущих операций МВФ прогнозирует в этом году в размере 2% ВВП, а в следующем году он вырастет до 2,6%.

Среди стран Балтии такого же роста ВВП, как в Латвии, МВФ в этом году ожидает и в Эстонии - 3,7%. В следующем году рост ВВП Эстонии составит 3,3%. Весной МВФ прогнозировал, что в Эстонии в этом и следующем году ВВП увеличится соответственно на 3,9% и 3,2%. Инфляция в Эстонии в этом и будущем году ожидается соответственно на уровне 3% и 2,5%, а счет текущих операций будет с профицитом в размере 2,2% от ВВП в этом году, но в следующем году сократится до 1,1%. Безработица в Эстонии в этом году повысится до 6,7% и до 6,9% в следующем году по сравнению с 5,8% в 2017 году.

В Литве рост экономики в этом году, по прогнозам МВФ, составит 3,5%, а в следующем - 2,9%. В апреле МФВ для Литвы прогнозировал соответственно рост ВВП на 3,2% и 3%. Инфляция в Литве в этом году ожидается на уровне 2,5%, в следующем году - 2,2%. Профицит счета текущих операций Литвы в этом году прогнозируется в размере 0,3% от ВВП, в следующем году он будет сбалансированным. Уровень безработицы в Литве, по оценкам МВФ, в этом году снизится до 6,5%, а в следующем году - до 6,3% по сравнению с 7,1% в прошлом году.

Для еврозоны в целом МВФ прогнозирует рост ВВП в размере 2% в этом году, а в 2019 году развитие экономики замедлится до 1,9%.