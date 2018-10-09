Вт, 9.10.2018
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Кучинскис: СЗК не хочет оставаться в оппозиции

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Марис Кучинскис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) совершенно точно не хочет оставаться в оппозиции, потому что своим опытом может усилить новое правительство даже под руководством другого премьера, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что в 13-й Сейм избраны все министры СЗК, и это является хорошей оценкой их работы. Своим опытом эти политики могут оказать существенную поддержку новому правительству.

На вопрос о том, какие министерские посты хотел бы получить СЗК, если ему будет предложено принять участие в работе нового правительства, Кучинскис ответил, что партия готова взять на себя ответственность за те сферы, в которых работали прежние министры СЗК, но также это может быть и любая другая сфера.

Как сообщалось, сегодня партии официально начнут переговоры о формировании нового правительства.

Новая консервативная партия (НКП) в 11.30 встретится в своем офисе с "KPV LV", в 14.00 - с объединением "Для развития/За!".

В среду НКП планирует переговоры с "Новым Единством", национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и СЗК.

"KPV LV" также планирует переговоры с партиями, но не конкретизирует, на какие дни и часы они назначены.

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