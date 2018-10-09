Кучинскис: СЗК не хочет оставаться в оппозиции

На вопрос о том, какие министерские посты хотел бы получить СЗК, если ему будет предложено принять участие в работе нового правительства, Кучинскис ответил, что партия готова взять на себя ответственность за те сферы, в которых работали прежние министры СЗК, но также это может быть и любая другая сфера.