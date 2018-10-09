Расначс: "прокремлевцы", левые либералы и бандиты создали обо мне мифический образ

Плохую оценку на выборах в 13-й Сейм Расначс считает закономерной.

"Моя работа была направлена на три фронта. Во-первых, против прокремлевской идеологии, за что попал в черный список России. Во-вторых, против левой либеральной идеологии, за что попал в черный список СМИ, представляющих этих либералов. В-третьих, против отмывателей денег, дельцов теневой экономики, коррупционеров и администраторов, за что попал в их черный список", - сказал министр.

Расначс считает, что его недоброжелатели создали о министре мифический образ и, так как 80% общественности обычно политикой не интересуется, но получает информацию об этом мифе, итог логичен. Он признал, что чтобы бороться с этими мифами, нужно было активнее информировать общество о проделанном.

В то же самое время Расначс не видит в своей работе грубых ошибок. "Считаю, нужно держать спину прямой и иметь твердую позицию. Я не жалею, что был с ровной спиной и у меня были недоброжелатели, что говорит о том, что я был на верном пути. Никого из недоброжелателей - прокремлевцев, левых либералов и бандитов - никогда не поддержу", - отметил Расначс.