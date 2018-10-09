JKP и "KPV LV": точек соприкосновения много, но о создании блока пока не говорили

У Новой консервативной партии (JKP) и "KPV LV" много точек соприкосновения, но о создании блока или распределении должностей партии пока не говорили.
По словам лидера JKP Яниса Борданса, у партий совпадает мнение о продолжении нынешнего внешнеполитического курса, безопасности, соблюдению законности.
Представитель "KPV LV" Алдис Гобземс сказал, что на встрече партии говорили о плане работы, а не о должностях. Важными задачами он назвал отмену компонента обязательной закупки (КОЗ), остановку эмиграции, реэмиграцию и др.
Политики не ответили на вопрос, которая из партий должна взять ответственность за формирование правительства и занять должность премьер-министра. Предстоят встречи с другими политическими силами, и, пока переговоры не завершены, никакие блоки партий не будут создаваться, сказали Гобземс и Борданс.
Гобземс повторно заявил, что "KPV LV" и JKP могут составить ядро правительства, но на встрече об этом не говорилось.