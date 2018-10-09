В Лос-Анджелесе зафиксирована вспышка тифа
9 октября 2018, 14:50
В американском городе Лос-Анджелес произошла вспышка тифа – бактериального заболевания, распространяемого вшами и блохами.Об этом сообщает Голос Америкиво вторник, 9 октября.
По данным окружного департамента здравоохранения, уже зарегистрировано 57 случаев тифа.
"Департамент объявил о расследовании вспышки тифа в центральной части Лос-Анджелеса, отметив, что его сотрудники работают с городскими властями для принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле-сентябре в Лос-Анджелесе было зарегистрировано девять случаев тифа. В шести случаях заболевшие были бездомными.