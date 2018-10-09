Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Лос-Анджелесе зафиксирована вспышка тифа

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В американском городе Лос-Анджелес произошла вспышка тифа – бактериального заболевания, распространяемого вшами и блохами.Об этом сообщает Голос Америкиво вторник, 9 октября.

По данным окружного департамента здравоохранения, уже зарегистрировано 57 случаев тифа.

"Департамент объявил о расследовании вспышки тифа в центральной части Лос-Анджелеса, отметив, что его сотрудники работают с городскими властями для принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле-сентябре в Лос-Анджелесе было зарегистрировано девять случаев тифа. В шести случаях заболевшие были бездомными.

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