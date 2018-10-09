"KPV LV" и СЗК могут не встретиться на переговорах о формировании правительства

После обсуждения этого вопроса в СЗК председатель его правления Арманд Краузе заявил агентству ЛЕТА, что СЗК сам выбирает своих представителей для политических переговоров и менять их не станет.

СЗК делегировал на переговоры председателя своей парламентской фракции Аугуста Бригманиса и председателя правления Латвийской Зеленой партии Эдгара Таварса, так как они избраны председателями входящих в СЗК партий и представляют их согласно партийным уставам.

СЗК считает позицию "KPV LV" продолжением предвыборной риторики в ситуации, когда необходимо своевременно сформировать правительство, чтобы принять госбюджет следующего года.

С учетом изложенного выше, представители "KPV LV" и СЗК на переговорах о формировании правительства могут пока и не встретиться.