"KPV LV" и СЗК могут не встретиться на переговорах о формировании правительства

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) после заявления партии "KPV LV" не изменит состав своей делегации на переговорах о формировании нового правительства.
После обсуждения этого вопроса в СЗК председатель его правления Арманд Краузе заявил агентству ЛЕТА, что СЗК сам выбирает своих представителей для политических переговоров и менять их не станет.
СЗК делегировал на переговоры председателя своей парламентской фракции Аугуста Бригманиса и председателя правления Латвийской Зеленой партии Эдгара Таварса, так как они избраны председателями входящих в СЗК партий и представляют их согласно партийным уставам.
СЗК считает позицию "KPV LV" продолжением предвыборной риторики в ситуации, когда необходимо своевременно сформировать правительство, чтобы принять госбюджет следующего года.
С учетом изложенного выше, представители "KPV LV" и СЗК на переговорах о формировании правительства могут пока и не встретиться.
Как ранее пояснила агентству ЛЕТА сопредседатель "KPV LV" Линда Лиепиня, партия не пойдет на переговоры с СЗК, если на них его будут представлять люди, не имеющие мандата от народа, то есть не избранные в 13-й Сейм Бригманис и Таварс.