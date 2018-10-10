В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", - отмечал он, передает Deutsche Welle.

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".