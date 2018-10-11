Константинополь снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета

Именно 89-летнего Филарета в Киеве называют наиболее вероятным главой еще не созданной независимой украинской православной церкви.

Филарета, бывшего высокопоставленного иерарха Русской православной церкви, в 1992 году лишил церковного сана архиерейский собор РПЦ.

Это случилось после того, как он инициировал обращение украинских митрополитов к Московскому патриарху с просьбой даровать украинской церкви автокефалию (независимость), передает BBC.

В 1997 году, после того, как Филарет возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, собор РПЦ отлучил его от церкви, наложив на него анафему.