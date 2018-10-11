Константинополь снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета

Священный синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему (отлучение от церкви) с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария, сообщил иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Гальский Эммануил.
Именно 89-летнего Филарета в Киеве называют наиболее вероятным главой еще не созданной независимой украинской православной церкви.
Филарета, бывшего высокопоставленного иерарха Русской православной церкви, в 1992 году лишил церковного сана архиерейский собор РПЦ.
Это случилось после того, как он инициировал обращение украинских митрополитов к Московскому патриарху с просьбой даровать украинской церкви автокефалию (независимость), передает BBC.
В 1997 году, после того, как Филарет возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, собор РПЦ отлучил его от церкви, наложив на него анафему.
Еще в 1992 году Филарет направил патриарху Константинопольскому как высшей апелляционной инстанции в мировом православии просьбу повторно рассмотреть его дело и восстановить его канонический статус.