Партия Борданса предложила модель коалиции: все, кроме "Согласия" и "зеленых"
12 октября 2018, 14:43
Новая консервативная партия (НКП) предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новое Единство".
"Новому "Единству" в будущем правительстве предложена ответственность за министерства юстиции и обороны.
Ранее НКП встретилась с ВЛ-ТБ/ДННЛ и также высказала предложение войти в будущую коалицию.
Как рассказал глава ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс, на встрече в пятницу нацобъединению была предложена также одна из моделей распределения сфер ответственности.