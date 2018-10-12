Пт, 12.10.2018
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Партия Борданса предложила модель коалиции: все, кроме "Согласия" и "зеленых"

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Новая консервативная партия проводит переговоры с "Новым Единством"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Новая консервативная партия (НКП) предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новое Единство".

"Новому "Единству" в будущем правительстве предложена ответственность за министерства юстиции и обороны.

Ранее НКП встретилась с ВЛ-ТБ/ДННЛ и также высказала предложение войти в будущую коалицию.

Как рассказал глава ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс, на встрече в пятницу нацобъединению была предложена также одна из моделей распределения сфер ответственности. 

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