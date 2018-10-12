Партия Борданса предложила модель коалиции: все, кроме "Согласия" и "зеленых"

Новая консервативная партия (НКП) предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новое Единство".