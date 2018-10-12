Гобземс считает распределение должностей опрометчивым и поспешным

Распределение должностей в новом правительстве сейчас происходит опрометчиво и поспешно, считает кандидат партии "KPV LV" на должность премьер-министра Алдис Гобземс.
Происходящий дележ должностей противоречит сказанному ранее о необходимости подготовки плана работы правительства, пишет он в "twitter".
"В данный момент это рывок к власти без четкой программной установки", - считает Гобземс.
Как сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.
Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.
Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.
Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому Единству" - министров юстиции и обороны.
В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть беспартийного карьерного дипломата.