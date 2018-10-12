Гобземс считает распределение должностей опрометчивым и поспешным

Происходящий дележ должностей противоречит сказанному ранее о необходимости подготовки плана работы правительства, пишет он в "twitter".

"В данный момент это рывок к власти без четкой программной установки", - считает Гобземс.

Как сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому Единству" - министров юстиции и обороны.