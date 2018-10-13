ЛПРОН: раздробленность не позволит реализовать реформы в образовании

По словам Ванаги, пока сложно оценить, насколько оптимальны предложения Новой консервативной партии по распределению сфер ответственности, потому что еще не названы люди, которые могут занять министерские посты.

По словам Ванаги, против того, чтобы передать Министерство образования и науки (МОН) в ведение национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай!"/ДННЛ, существенных возражений нет, но важно понять, кому эта партия доверит руководство министерством.

Говоря о возможных идеологических изменениях политики МОН, руководитель профсоюза подчеркнула, что, по ее мнению, радикальные реформы в сфере образования в новом Сейме вряд ли будут возможны, потому что в парламенте представлено и либеральное крыло.