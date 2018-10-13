ЛПРОН: раздробленность не позволит реализовать реформы в образовании

Большое количество прошедших в 13-й Сейм партий не позволит реализовать радикальные реформы в сфере образования, заявила агентству ЛЕТА руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага.
По словам Ванаги, пока сложно оценить, насколько оптимальны предложения Новой консервативной партии по распределению сфер ответственности, потому что еще не названы люди, которые могут занять министерские посты.
По словам Ванаги, против того, чтобы передать Министерство образования и науки (МОН) в ведение национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай!"/ДННЛ, существенных возражений нет, но важно понять, кому эта партия доверит руководство министерством.
Говоря о возможных идеологических изменениях политики МОН, руководитель профсоюза подчеркнула, что, по ее мнению, радикальные реформы в сфере образования в новом Сейме вряд ли будут возможны, потому что в парламенте представлено и либеральное крыло.
Ванага также подчеркнула, что в отрасли начато много реформ, по которым уже достигнут компромисс, и важно продолжать их реализацию. Для этого нужен такой министр, который хорошо знает систему образования и способен обеспечить преемственность, отметила руководитель ЛПРОН.