Сб, 13.10.2018
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Главком НАТО собрался показать Москве боеготовность войск в Атлантике

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Кертис Скапаротти

ФОТО: Reuters/ScanPix

Главком объединенных сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что грядущие военные учения в Норвегии, которые станут самыми крупными для альянса со времен холодной войны, должны показать России боевую готовность сил в Атлантике. Слова главкома передает Sky News.

«Это демонстрация нашего потенциала… Мы готовы, и мы защитим Атлантику», — сказал Скапаротти, когда его спросили, какой посыл для Москвы несет участие американского авианосца «Гарри Трумэн» в учениях, передает Gazeta ru.

Главком отметил, что Россия начала наращивать свои военные силы и поэтому альянсу следует модернизировать свои войска, чтобы демонстрировать боеготовность.

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