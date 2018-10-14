Вс, 14.10.2018
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Пьяная и за рулем экс-председатель Дагдской думы: "А почему я должна честно отвечать?"

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В сентябре в Дагдской волости случились два события, которые не остались незамеченными - два депутата местной думы "застуканы" за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прав их лишили, однако оба остались в своих креслах - дружные коллеги помогли сохранить посты, сообщает BezTabu.

В один из сентябрьских дней в помещениях думы Дагдской волости работники праздновали день рождения одного их них. А затем каждый сел в cвой автомобиль и поехал домой - в том числе и заместитель председателя думы Сандра Вишкуре и руководитель Отдела финансов думы Эрик Чаплинскис.

Обоих остановила полиция, у женщины констатировано 0,7 промилле, мужчины  - 1,2 промилле.

Чаплинскис смирился с передачей водительских прав и отдал авто на эвакуацию. А вот Вишкуре отказалась подписывать протокол. В данном случае водителя необходимо доставить на освидетельствование медикам, на что работница муниципалитета согласилась. Тактический ход: надо было протянуть время в надежде, что "выхлоп" выветрится. Но и медики подтвердили - с такими промилле за руль садится нельзя. Права были аннулированы.

В тот день когда команда "Bez Tabu" приехала в Дагду Чаплинскиса не застали, он был на больничном, а вот Вишкуре согласилась ответить на вопросы.

"Я выпила всего стакан вина он и дал такие промилле. Я человека поздравила и ушла где-то около 12.  Ушла работать" - расказала она.

Полиция остановила ее автомобиль в 19 часов. "Почему мне сразу надо было подписывать протокол", - заявила она, когда ее спросили об этом.

 - Выпивали на рабочем месте и раньше?

 - А почему я должна честно отвечать. Я скажу что нет, я же не сижу перед Богом и не рассказываю свои грехи!

Стоит отметить, что нынешний председатель думы Айварс Трулис долгое время был подчиненным Вишкуре, так как она ранее возглавляла думу. По его информации женщина выпила уже после работы - а это уже частная жизнь. 

Однако в Министерстве регионального развития и среды заявили, что голосование в пользу виновников заседания  - не делает чести и здесь призывают обоих уйти в отставку и сложить мандат

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