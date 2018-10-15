Брюссель готовится к переговорам с Россией об электросистеме стран Балтии

Еврокомиссия готовится еще в этом году начать консультации с Россией об отключении электросетей балтийских стран от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.
"На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации", - сказал в интервью BNS ответственный за энергетику вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Еврокомиссар утверждает, что все стороны процесса должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что "в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто - ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия".
Шефчович заверил, что Еврокомиссия потребует самых высоких стандартов безопасности от Белоруссии в связи с АЭС в Островце, однако отказался подробнее комментировать заявления литовских властей о том, что электроэнергия с этой АЭС будет блокироваться.