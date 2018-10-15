Брюссель готовится к переговорам с Россией об электросистеме стран Балтии

"На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации", - сказал в интервью BNS ответственный за энергетику вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Еврокомиссар утверждает, что все стороны процесса должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что "в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто - ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия".