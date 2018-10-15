Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Десятки людей погибли из-за обрушения школы в Индонезии

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Последствия землетрясения в Индонезии

ФОТО: ADEK BERRY/AFP

В индонезийской провинции Северная Суматра из-за обрушения части здания начальной школы погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти.

Обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки. По предварительным данным, 11 из погибших были учениками школы.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.

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