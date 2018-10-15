Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции попалась на отмывании денег

По информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, бывшая сотрудница Госполиции - Санита Бите, которая с 2009 по 2011 год была заместителем начальника Курземского регионального управления полиции и начальником бюро криминальной полиции. В Госполиции и Курземском управлении эту информацию комментировать не стали.

В СГД сообщили, что управление налогово-таможенной полиции СГД провело обыски по месту жительства, в офисах и автомашинах лиц, против которых начат уголовный процесс. Были изъяты значимые доказательства, а также наличные деньги. На доли капитала юридических лиц и на недвижимость наложены аресты. Предприятие, через которое осуществлялись незаконные действия, оказывало юридические услуги и услуги охраны.

Подозреваемыми признаны два человека, в том числе сотрудница Госполиции, которая использовала в преступной деятельности свои знания и опыт. Группировка создавала цепи фиктивных предприятий с целью уклонения от налогов и занималась легализацией преступных средств через механизмы перечисления денег между фиктивными предприятиями на счета в Латвии, Эстонии, Чехии.