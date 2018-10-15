Дзинтарс: что партиям следует делать, если цель - оставить "Согласие" вне правительства

ВЛ-ТБ/ДННЛ будет говорить со всеми партиями, которые могли бы участвовать в формировании правительства, и постарается убедить их сформировать коалицию шести партий, сказал он агентству ЛЕТА.

Сегодня на заседании правления ВЛ-ТБ/ДННЛ обсуждался процесс формирования правительства, но решение об ответе на предложение Новой консервативной партии (НКП) принято пока не было. ВЛ-ТБ/ДННЛ продолжит обсуждение распределения сфер ответственности и модели правящей коалиции до середины дня среды, 17 октября.

Как сообщалось, НКП в пятницу объявила о своем предложении другим партиям в отношении распределения сфер ответственности в новом правительстве.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За!" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.