Вт, 16.10.2018
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Несмотря теплую погоду, активность клещей сейчас ниже, чем в предыдущие годы

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Клещ

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Несмотря не нетипично теплую для Латвии погоду, наблюдения Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) показывают, что активность клещей сейчас по сравнению с предыдущими годами ниже, сообщила агентству ЛETA представитель ЦКПЗ Эдите Теттере.

По данным ЦКПЗ, в 2017 году до 7 сентября в Латвии было зарегистрировано 389 случаев заболевания переносимыми клещами болезнями, а в 2018 году - 362, на 27 меньше.

В этом году до 7 сентября зарегистрировано 88 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 262 - болезнью Лайма и 12 - эрлихиозом.

В прошлом году до 7 сентября было зарегистрировано 103 случая заболевания клещевым энцефалитом, 280 - болезнью Лайма и шесть - эрлихиозом.

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