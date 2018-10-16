Несмотря теплую погоду, активность клещей сейчас ниже, чем в предыдущие годы
16 октября 2018, 10:37
Несмотря не нетипично теплую для Латвии погоду, наблюдения Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) показывают, что активность клещей сейчас по сравнению с предыдущими годами ниже, сообщила агентству ЛETA представитель ЦКПЗ Эдите Теттере.
По данным ЦКПЗ, в 2017 году до 7 сентября в Латвии было зарегистрировано 389 случаев заболевания переносимыми клещами болезнями, а в 2018 году - 362, на 27 меньше.
В этом году до 7 сентября зарегистрировано 88 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 262 - болезнью Лайма и 12 - эрлихиозом.
В прошлом году до 7 сентября было зарегистрировано 103 случая заболевания клещевым энцефалитом, 280 - болезнью Лайма и шесть - эрлихиозом.