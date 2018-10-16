В первый день фермерам авансом выплачено 58 млн евро

Это первый год, когда выплата такому большому числу крестьян произведена так быстро. Год назад такое большое число клиентов СПС получило эту выплату до конца октября.

Такой прорыв стал возможен благодаря тому, что СПС значительно усовершенствовала свою работу и автоматизировала часть процессов, отметили в СПС.

Финансирование единого платежа за площадь в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10%, предварительная ставка поддержки составляет примерно 75 евро за гектар, из нее авансовым платежом выплачиваются 70%, то есть по 52,5 евро за гектар.

В ближайшие дни фермеры получат также авансовый платеж в размере 85% за области, в которые установлены природные или другие специфические ограничения.

С сегодняшнего дня СПС начинает выплачивать вышеперечисленные авансы.