Литовцы снова готовы удивить. В декабре все поедем в Пакруойскую усадьбу

Полное погружение в 19-й век, рижские ворота в рай, вяленый Трамп, кража невесты и крафтовые напитки - литовцы продолжают удивлять, а в конце ноября обещают поразить еще больше. И это будет уже связано с красочными старинными традициями Китая.
Пока в Латвии многие поместья продолжают гибнуть, наши литовские соседи вкладывают средства в сохранение истории и превращают некогда роскошные “муйжи” в места современного интерактивного отдыха для взрослых и детей. Одно из новых направлений - Пакруойская усадьба, расположенная недалеко от латвийско-литовской границы. В прошлом году усадьба была признана самым привлекательным объектом культурного туризма Литвы. Таких в Европе всего 18, так что, есть чем гордиться.
Русский TVNET оценил усадьбу, развлекательную программу и планы, ряд которых приятно удивляет. В любом случае, в декабре точно будет повод говорить об этом месте, ведь там пройдет уникальное для северной и восточной Европы мероприятие.
Что это за усадьба такая?
Первое упоминание об усадьбе относится еще к 1531 году, а в конце 18-го века графиня Александра Мюнстерите вышла замуж за Вильгельма фон Роппа, и с тех пор усадьба начала расстраиваться и развиваться. В течение всего 19-го века фон дер Роппы строили и укрепляли свое поместье, обрастали землями - около 20 000 га. Официально строительство поместья было закончено в 1886 году, но на самом деле работы велись вплоть до 1943 года.
Стоит отметить, что революционные времена усадьба пережила спокойно, ее не спалили, а во время второй мировой войны здесь был репатриационный центр, и усадьба также не пострадала. Это было место, куда немцы могли прийти и попросить возвращения стоимости имущества в обмен на возвращение в Германию.
С 1965 года здесь был сельхозтехникум, в усадьбе были классы, а в доме мельника - общежитие для учеников. Так что до конца советского периода помещения не пустовали. Затем в усадьбе на короткое время “поселился” филиал местного музея, а уже с 2011 года началась активная реконструкция, которая продолжается до сих пор.
Идейным вдохновителем проекта является директор тематического парка 19-го века Гедрюс Ринкявичус. Усадьба принадлежит государству, но находится в длительной аренде у частного лица. Страна деньги не выделяет, но администрации удалось привлечь еврофонды на реконструкцию объекта.
Что касается родственников фон дер Роппов, то прямых наследников у Юлиуса, последнего владельца, не было, так что никто на имущество претендовать не может, да, наверное, и не хочет. Ведь сегодня это дорогое удовольствие. С некоторыми дальними родственниками (в основном они живут в Германии) администрация поместья поддерживает контакт, чтобы по крупицам собирать историю семьи. Все это помогает погрузить туристов в аутентичную атмосферу конца 19-го века.
Помогает в этом и утварь, большая часть которой имеет отношение к упомянутому веку и была приобретена на аукционах в Европе. К сожалению, были и печальные периоды в истории усадьбы, так что внутреннее убранство почти не сохранилось (что удалось спасти - в музеях Литвы). Но по времени все вещи аутентичные.
Пакруойская усадьба активно работает 5-й год. Постоянно в ней задействованы около 50 сотрудников, летом, понятное дело, больше. При этом администрация постоянно придумывает что-то новое, чтобы еще больше привлечь и увлечь туристов. Но обо всем по порядку.
Что делать в Пакруойской усадьбе?
Главная концепция Пакруойской усадьбы - живой музей 19-го века. Здесь можно делать все, что вы позволили бы себе в гостях. Хочется присесть на кресло 19-го века? Пожалуйста. Детям хочется поиграть с аутентичными куклами? Тоже, пожалуйста.
Здесь не пиетета перед историческими вещами. Совсем наоборот, задача сотрудников тематического парка - помочь вам погрузиться в историю. Для этого уже на входе в дополнение к купленному билету вам выдадут какой-нибудь аксессуар - шляпку, жабо, трость - чтобы можно было прочувствовать поместную атмосферу. Если захочется чего-то большего, то можно взять полный костюм напрокат (7-10 евро) и почувствовать себя бароном или баронессой, сделать фотографии в интерьере.
По выходным в парке обязательно проходит целое представление из жизни фон дер Роппов. Барон возвращается домой, а там его дочь хочет убежать с женихом. Причем жених дерзкий, за что и будет наказан приказчиком. Но все, конечно же, закончится хорошо.
Что важно, хотя представление на литовском языке (70% туристов сегодня литовцы), в поместье есть и русскоязычный гид, так что вы все обязательно поймете. Заказывать его не надо, он всегда по выходным там. А вот английского гида лучше спросить заранее, если таковой вдруг понадобится.
Кроме впечатляющей усадьбы, туристы могут посетить мастерскую по пошиву одежды 19-го века. Там вам расскажут, зачем дамы подкладывали себе на попу подушечки с песком, и почему канкан на самом деле был более “пошлым”, чем нам может казаться сегодня. А еще можно посмотреть или даже купить наряды барона или баронессы, созданные по фотографиям тех времен. Все - ручного пошива. Если же хочется приложить свой труд, то мастерица научит вас вышивке платков инициалами. Такими платками в 19-м веке девушки давали понять своему возлюбленному о своей симпатии.
В мастерской парфюмера вы узнаете историю поездки четвертого барона в Грац, где он познакомился с парфюмером Жаном Жаком и пригласил его в поместье, чтобы завоевать сердце молодой графини Софии из Латвии. Жан Жак приехал и остался на 7 лет. Правда, духи графине не понравились. Барон остался один. Но вряд ли причина была в химии, которая не сработала. Просто барону было 56 лет, а графине - всего 16. Он так и остался один, но вокруг было много дам, которые хотели вкусно пахнуть и завоевать сердце барона, так что у Жан Жака было много работы. Сегодня по архивным документам в усадьбе создали те самые запахи. Желающие могут повторить эксперимент или создать свой собственный аромат.
В мастерской усадьбы валяльщица вам расскажет все о шерсти. Например, как еще до первой мировой войны ее использовали в качестве натурального антибиотика. И даже сегодня вместо ваты лучше в ухо положить жгутик из натуральной шерсти, которая и влагу вытянет, и ухо согреет и вылечит, и звук не будет перекрывать. В общем, сплошные плюсы.
Любители же заняться валянием могут впечатлиться копией Трампа, сделать лого компании или портрет шефа. А в соседней комнате вам расскажут, как делать свечи и дадут продегустировать различные сорта меда.
Здесь также есть пивоварня с уникальными сортами пива и мельница, в которой сегодня расположен кинотеатр, гостиница и корчма с блюдами с веселыми названиями “Лжеморячка”, “Куча”, “Прощальное письмо лосося”, “Селедка-искусительница” и другими.
А еще огромный парк, войти в который можно через "Ворота в рай". Название связано с тем, что работникам не было разрешено заходить на территорию, хотя им этого очень хотелось. Ворота, кстати, отливали в Риге, так что они более чем аутентичные, поскольку сохранились с тех давних времен.
Кстати, в парке обратите внимание на деревья, растущие из одной точки в виде букета. Это главная особенность этих мест. Деревья специально так сажали в качестве декора. Всего таких букетов должно было быть около 70, но план не был осуществлен и до наших дней дошло всего чуть более 10-ти таких “букетов”.
В парке вы можете встретить скот, миролюбиво пасущийся на лужайке, ну а влюбленных ждут на Острове любви на реке Кроя. Собственно от реки и пошло название местности и самой усадьбы.
Специальные мероприятия и Китай-город на Рождество
Содержать огромное поместье стоит больших денег, так что туристы Пакруойской усадьбе очень нужны. Администрация все для этого делает, придумывая новые мероприятия и аттракционы.
Здесь уже появились постоянные, ежегодные фестивали, а также ожидаются новые, масштабные. Так, осенью проводится большой фестиваль “Бумбулинес” - это своего рода фестиваль пива и музыки в стиле 19-го века. В день сюда приезжает по 12-13 тысяч посетителей.
В феврале пройдет уже традиционный фестиваль льда и света, где ледовые скульптуры будут объединены с лазерным и огненным шоу.
Новинка 2018 года - первый в Северной и Восточной Европе Фестиваль китайских фонариков.
Причем фонарики, а точнее огромные световые инсталляции (некоторые высотой с дом) будут более чем аутентичными, ведь конструкции и шелк привезут из Китая, оттуда же выпишут и 15 художников, которые на месте эти фигуры вручную распишут. Всего планируется 20 разных зон, которые будут расположены по всей территории поместья.
Стартует фестиваль 24 ноября, и вплоть до 6 января с 16 до 22 часов по выходным всех ждут в гости. Кроме световых инсталляций развлекать туристов будут настоящие китайские актеры (не из Европы), а еще давать мастер-классы по созданию кукол и калиграфии.
Вы сможете познакомиться со старинными китайскими народными ремеслами, например, как из сахара создавать рисунки, которые потом можно просто съесть. В общем, по задумке должно быть грандиозно!
Что по ценам?
Вход в тематический парк в сезон стоит 16 евро для взрослых и 11 евро для детей. Лучше приезжать на целый день, потому что вы точно найдете, чем себя занять. Детей, кстати, можно оставить под присмотром баронессы и отправиться, например, на пивоварню или на мастер-класс.
Номера в отеле стоят в сезон 70 евро на двоих. Но во время больших мероприятий за отелем устраивают палаточный городок (5-7 евро), так что любителям такого вида отдыха здесь тоже рады.
Цены на мероприятия разные (начиная с 5 евро). Китай-город будет стоить 12 евро взрослым (детям - скидки).
Цены в трактире вполне приемлемые, но тут и на природе смело можно устроить пикник. Было бы желание.
А еще здесь можно насладиться пением птиц, поймать рыбу, покататься на лошади или в карете, послушать концерт при свечах, прогуляться по арочному мосту, написать письмо гусиным пером и отправить его в Латвию. В общем, окунуться в 19-й век и почувствовать себя настоящим аристократом!
Полезная информация о дороге
Расположена Пакруойская усадьба недалеко от Латвии - от границы около 40 км. На общественном транспорте добраться туда проблематично. Но с экскурсией или на личном авто - легко. Хотя из Бауски напрямую до Пакруойиса есть дорога местного значения, все же ехать лучше по трассам на Шауляй или Пасвалис и уже с них поворачивать в сторону усадьбы. Чуть длиннее, зато дорога лучше. Всего же от Риги рассчитывайте на 130-140 км.
Не так далеко, если учесть, что в Пакруойской усадьбе можно провести целый день, полный впечатлений.