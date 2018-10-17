Литовцы снова готовы удивить. В декабре все поедем в Пакруойскую усадьбу

Пока в Латвии многие поместья продолжают гибнуть, наши литовские соседи вкладывают средства в сохранение истории и превращают некогда роскошные “муйжи” в места современного интерактивного отдыха для взрослых и детей. Одно из новых направлений - Пакруойская усадьба, расположенная недалеко от латвийско-литовской границы. В прошлом году усадьба была признана самым привлекательным объектом культурного туризма Литвы. Таких в Европе всего 18, так что, есть чем гордиться.

Русский TVNET оценил усадьбу, развлекательную программу и планы, ряд которых приятно удивляет. В любом случае, в декабре точно будет повод говорить об этом месте, ведь там пройдет уникальное для северной и восточной Европы мероприятие.

Что это за усадьба такая?

Первое упоминание об усадьбе относится еще к 1531 году, а в конце 18-го века графиня Александра Мюнстерите вышла замуж за Вильгельма фон Роппа, и с тех пор усадьба начала расстраиваться и развиваться. В течение всего 19-го века фон дер Роппы строили и укрепляли свое поместье, обрастали землями - около 20 000 га. Официально строительство поместья было закончено в 1886 году, но на самом деле работы велись вплоть до 1943 года.

ФОТО: TVNET

Стоит отметить, что революционные времена усадьба пережила спокойно, ее не спалили, а во время второй мировой войны здесь был репатриационный центр, и усадьба также не пострадала. Это было место, куда немцы могли прийти и попросить возвращения стоимости имущества в обмен на возвращение в Германию.

С 1965 года здесь был сельхозтехникум, в усадьбе были классы, а в доме мельника - общежитие для учеников. Так что до конца советского периода помещения не пустовали. Затем в усадьбе на короткое время “поселился” филиал местного музея, а уже с 2011 года началась активная реконструкция, которая продолжается до сих пор.

ФОТО: TVNET

Идейным вдохновителем проекта является директор тематического парка 19-го века Гедрюс Ринкявичус. Усадьба принадлежит государству, но находится в длительной аренде у частного лица. Страна деньги не выделяет, но администрации удалось привлечь еврофонды на реконструкцию объекта.

ФОТО: TVNET

Что касается родственников фон дер Роппов, то прямых наследников у Юлиуса, последнего владельца, не было, так что никто на имущество претендовать не может, да, наверное, и не хочет. Ведь сегодня это дорогое удовольствие. С некоторыми дальними родственниками (в основном они живут в Германии) администрация поместья поддерживает контакт, чтобы по крупицам собирать историю семьи. Все это помогает погрузить туристов в аутентичную атмосферу конца 19-го века.

ФОТО: TVNET