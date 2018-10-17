В этом году полиция начала 11 уголовных процессов о неуплате алиментов

Все эти процессы сейчас находятся в стадии досудебного расследования.

Каждый случай неуплаты алиментов надо оценивать индивидуально, но при этом необходима единая методика расследования таких дел, сказал Кюзис.

Директор департамента политики судебной системы Министерства юстиции Инита Илгажа заявила журналистам, что в последние годы проделана значительная работа, чтобы мотивировать должников сотрудничать с Фондом гарантий средств на содержание.

Уголовную ответственность она считает крайней мерой решения вопроса, но согласна с тем, что нынешняя практика нуждается в улучшениях. Подписанное сегодня соглашение предусматривает, что законом будет закреплена совокупность обстоятельств для презумпции уклонения от уплаты алиментов. Например, когда у должника нет имущества и средств, но он не ищет работу. Однако и у такой презумпции должны быть исключения, например, инвалиды 1-й и 2-й группы, добавила она.

Любой, кто поддерживает неуплату алиментов, например, работодатель, по просьбе работника выплачивающий ему зарплату "в конверте", или родственник, на которого он переписал свое имущество, тоже нарушают закон, подчеркнула Илгажа.

Директор Фонда гарантий средств на содержание Эдгар Лицитис рассказал, что среднестатистический должник по уплате алиментов - это мужчина в возрасте до 45 лет и суммой долга до 5000 евро.

В 2017 году Фонд гарантий средств на содержание получил 11 134 заявления о выплате алиментов - в два с лишним раза больше, чем в 2016 году.