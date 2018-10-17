Ср, 17.10.2018
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ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает Вейониса к наиболее широкой коалиции латышских сил

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) призывает президента Раймонда Вейониса выдвинуть на должность премьера кандидата, который мог бы "объединить как можно более широкую коалицию латышских сил".

ВЛ-ТБ/ДННЛ ответило на предложение Новой консервативной партии (НКП) о модели будущего правительства. В своем ответе оно подчеркивает, что выступает за по возможности широкую правящую коалицию латышских партий.

"Увы, пока партиям не удалось об этом договориться. Чтобы двигаться дальше, ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает президента страны встретиться с политическими партиями и выдвинуть кандидата в премьер-министры исходя из ранее высказанной позиции и способности кандидата объединить по возможности более широкую коалицию латышских сил", - указывает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Партия также назвала свои приоритеты, которые должно будет учесть новое правительство. Это намерение сделать Латвию более дружественным семье государством, укрепление позиций латышского языка и ответственная иммиграционная политика.

ВЛ-ТБ/ДННЛ готово сотрудничать и продолжать переговоры со всеми тремя партиями, взявшими на себя инициативу на переговорах о формировании правительства. 

Как сообщалось, сейчас переговоры о формировании правительства параллельно ведут "KPV LV", Новая консервативная партия и "Для развития/За!".

В четверг и пятницу консультации с избранными в Сейм партиями начнет президент Раймонд Вейонис.

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