ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает Вейониса к наиболее широкой коалиции латышских сил

ВЛ-ТБ/ДННЛ ответило на предложение Новой консервативной партии (НКП) о модели будущего правительства. В своем ответе оно подчеркивает, что выступает за по возможности широкую правящую коалицию латышских партий.

"Увы, пока партиям не удалось об этом договориться. Чтобы двигаться дальше, ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает президента страны встретиться с политическими партиями и выдвинуть кандидата в премьер-министры исходя из ранее высказанной позиции и способности кандидата объединить по возможности более широкую коалицию латышских сил", - указывает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Партия также назвала свои приоритеты, которые должно будет учесть новое правительство. Это намерение сделать Латвию более дружественным семье государством, укрепление позиций латышского языка и ответственная иммиграционная политика.

ВЛ-ТБ/ДННЛ готово сотрудничать и продолжать переговоры со всеми тремя партиями, взявшими на себя инициативу на переговорах о формировании правительства.

Как сообщалось, сейчас переговоры о формировании правительства параллельно ведут "KPV LV", Новая консервативная партия и "Для развития/За!".