Европа поможет Ирану в борьбе с США

«Мы представили эту идею на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Страны ЕС приняли решение создать эту систему и сейчас активно работают над практическими аспектами данного механизма. Я уверена, что эта работа успешно продолжится в ближайшие недели», — сказала Могерини.

По ее словам, механизм должен быть полностью легальным и открытым. В дальнейшем к нему смогут присоединиться и другие страны, в том числе азиатские, которые традиционно выступают партнерами Ирана, передает Lenta ru.