Пт, 19.10.2018
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Что на самом деле означает тонкая талия Женские тайны

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ФОТО: скриншот instagram.com/kimkardashian

Британские ученые нашли корреляцию между тонкой талией и личностными характеристиками женщины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Выяснилось, что наиболее здоровые и успешные женщины — это чаще всего обладательницы стройной фигуры. "Узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль.

Не так просто сохранять подтянутое тело на протяжении всей жизни, а для рожавших женщин — это достижение, достойное восхищения. Для многих — это большие жертвы и тяжелый труд",

— пояснила профессор психологии здоровья в Университете Суррея Джейн Огден (Jane Ogden).

Огден добавила, что, несмотря на то, что пышные формы вернулись в моду, все по-прежнему стремятся к голливудской, практически мультяшной, чрезвычайно тонкой талии, как у Ким Кардашян.

"Это указывает на хороший достаток. Комично, что

раньше из-за голода худыми были только самые бедные, а богачи — толстыми. А теперь худоба говорит о наличии времени и средств на личного тренера",

— согласился пластический хирург лондонской больницы Уэльбек Майлс Берри (Miles Berry).

Напомним, ранее британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии.

"Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами",

— призвала директор по связям с общественностью компании Beat Ребекка Филд.

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