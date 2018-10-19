Выяснилось, что наиболее здоровые и успешные женщины — это чаще всего обладательницы стройной фигуры. "Узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль.

Не так просто сохранять подтянутое тело на протяжении всей жизни, а для рожавших женщин — это достижение, достойное восхищения. Для многих — это большие жертвы и тяжелый труд",

— пояснила профессор психологии здоровья в Университете Суррея Джейн Огден (Jane Ogden).

Огден добавила, что, несмотря на то, что пышные формы вернулись в моду, все по-прежнему стремятся к голливудской, практически мультяшной, чрезвычайно тонкой талии, как у Ким Кардашян.

"Это указывает на хороший достаток. Комично, что

раньше из-за голода худыми были только самые бедные, а богачи — толстыми. А теперь худоба говорит о наличии времени и средств на личного тренера",

— согласился пластический хирург лондонской больницы Уэльбек Майлс Берри (Miles Berry).

Напомним, ранее британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии.

How are you supposed to imagine your averagely sized body in clothes when the models look like this @Topshop ... nothing against the model she is beaut i’d love to look like this but hardly the average sized bod? pic.twitter.com/o374M1zgFj — Millie (@millsvills) July 19, 2018

"Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами",