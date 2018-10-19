Пт, 19.10.2018
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Предсказан обвал американской экономики

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Биржа на Уолл стрит

ФОТО: AP/Scanpix

Экономика США в ближайшие два года вступит в рецессию с вероятностью 60 процентов. По сообщению Bloomberg, об этом говорят расчеты JPMorgan.

Вероятность рецессии в США в течение года аналитики оценили в 28 процентов. В трехлетней перспективе шансы уже выше 80 процентов, говорится в обзоре компании.

В своих расчетах эксперты JPMorgan основывались на таких факторах, как доверие потребителей и бизнеса, участие мужчин в расцвете сил на рынке труда, рост компенсаций, спрос на товары длительного пользования и доля строительства в валовом внутреннем продукте. По расчетам Федерального резервного банка Нью-Йорка, вероятность рецессии через год составляет 14,5 процента.

Ранее СМИ поставили под сомнение заявления президента США Дональда Трампа об успехах в экономике. Хотя Министерство торговли США заявляло о росте экономики на 4,2 процента за квартал, отмечалось, что почасовая заработная плата с учетом инфляции не сильно превышает показатели 40-летней давности, при этом Конгресс отказывается повышать минимальную зарплату.

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