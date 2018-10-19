Предсказан обвал американской экономики

Вероятность рецессии в США в течение года аналитики оценили в 28 процентов. В трехлетней перспективе шансы уже выше 80 процентов, говорится в обзоре компании.

В своих расчетах эксперты JPMorgan основывались на таких факторах, как доверие потребителей и бизнеса, участие мужчин в расцвете сил на рынке труда, рост компенсаций, спрос на товары длительного пользования и доля строительства в валовом внутреннем продукте. По расчетам Федерального резервного банка Нью-Йорка, вероятность рецессии через год составляет 14,5 процента.