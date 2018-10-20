Бригманис: очертания будущей коалиции должны стать известны до начала работы 13-го Сейма

Так как Новая консервативная партия (НКП) объявила, что не будет сотрудничать с СЗК, Бригманис воздержался от оценки процесса формирования правительства. Пока СЗК не планирует новые встречи с остальными партиями, участвующими в переговорах о формировании коалиции, - "Для развития/За!" и "KPV LV".

Возможно, ясность в эти переговоры внесет выдвинутое президентом Раймондом Вейонисом требование о том, что кандидаты в премьер-министры должны получить допуск к гостайне, считает он.

"Возможно, это внесет какую-то ясность, либо наоборот - не внесет, если это условие выполнят все три кандидата на пост премьера. Если всем им будет выдан этот допуск, то все решит партийный кошелек и умение аргументировать и вести переговоры", - сказал Бригманис.

"6 ноября - важная точка отсчета, так как будет избран новый президиум Сейма и выбраны другие ответственные должности. До этой даты должны быть какие-то очертания нового правительства, в противном случае работа Сейма может быть затруднена", - считает он.

Как сообщалось, после прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса ("KPV LV"), Янис Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Президент выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч Вейонис предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы.